В ЦБ РФ заявили, что страховщики должны достигнуть уровня надежности 90% к 2025 году

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Банк России доработал концепцию оценки финансовой устойчивости страховых компаний с учетом замечаний страхового сообщества и планирует, что с учетом переходных периодов к 2025 году будет достигнута финансовая устойчивость страховщиков на уровне надежности 90%. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

"Такой уровень означает, что страховщики должны будут обладать достаточностью капитала, которая позволит им переживать шоки в экономике. В дальнейшем, но не ранее чем через 10 лет, планируется достичь финансовой устойчивости страховщиков на уровне надежности 99,5%. Этот уровень финансовой устойчивости является целевым в международной практике, в том числе в Solvency II [риск-ориентированный подход в страховом надзоре]", - говорится в сообщении.

Поправки в нормативные акты, которые будут разработаны на основе концепции, должны вступить в силу к середине 2021 года.

ЦБ в ходе обсуждения концепции учел предложения страховщиков оценивать влияние рисков как на активы, так и на обязательства, не распространять ограничение по концентрационному риску (10% от активов) на иностранных перестраховщиков с рейтингом кредитоспособности не ниже "А", созданных на территории государств - членов ОЭСР. Также ЦБ предполагает, что дебиторская задолженность будет учитываться в составе "хороших" активов в пределах резерва незаработанной премии. "Планируется установить переходные периоды как по отдельным видам рисков, так и по повышению уровня надежности при оценке финансовой устойчивости", - отмечает регулятор.

ЦБ РФ предложил рынку новую модель оценки финустойчивости 1 марта. Модель предполагает, что при расчете капитала и оценке активов будут учитываться все обязательства страховой компании, а не только страховые, при этом предлагается перечень "плохих" активов, которые не будут учитываться при расчете собственных средств. Кроме того, ЦБ предлагает ограничить 10% вложения на одного контрагента и учитывать влияние на стоимость активов стрессового макроэкономического сценария.