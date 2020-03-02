В Госдуме могут создать рабочую группу для расширения круга получателей детских пособий

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева ("Единая Россия") полагает, что необходимо решить проблемы семей с детьми, которые не могут получить пособие на детей из-за отсутствия официального трудоустройства у одного из родителей. Об этом она заявила в ходе обсуждения на комитете поправок в бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

"У нас есть люди, которые по объективным причинам не могут работать. Они состоят в центре занятости, их гоняют-гоняют, предложений нет, сезонная работа, но когда они приходят в социальную защиту, им говорят - пособия не положено, потому что один родитель не работает. И тогда та цель, которую ставит президент, - она не достигается. Потому что мы денег дали, эта семья подходит под эту категорию, но документально оформить они это не могут. Либо убежали в Москву, работают нелегально и тоже справки предоставить не могут", - сказала Гусева, обращаясь к министру финансов Антону Силуанову, подчеркнув, что депутаты готовы "созвать рабочую группу" по этому вопросу.

Необходимо уйти от того, чтобы такие семьи "находились за гранью прожиточного минимума", пояснила Гусева в беседе с ТАСС: "Это люди бедные, детей не могут содержать, и они задают нам вопросы - президент сказал, вроде деньги выделили, суммы огромные. Я предложила рабочую группу", - указала Гусева, отметив, что представители комитета по социальной политике согласны с ней в том, что законодательство нужно поправлять.

"Потому что, если люди не хотят работать, - это одна ситуация. А когда у людей вынужденно нет работы - и мы знаем, что у нас в стране очень много таких. Мы должны срочно менять законодательство для того чтобы реализовать то задание, которое дано нам президентом. Сейчас будем смотреть, это, может быть, например, если социальная защита и центр занятости знает, что на этой территории конкретно работы нет, этими госучреждениями составляются какие-то акты. Может быть, если отцу предложили три раза работу, а работа не по профилю", - перечислила депутат возможные механизмы решения проблем семей с детьми, которые не получают пособия.

Рекомендованными комитетом к принятию в первом чтении поправками к бюджету предусмотрены средства на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Документ, в частности, предусматривает предоставление субсидий бюджетам субъектов РФ на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно в 2020 году в сумме 104,7 млрд рублей. Соответствующие выплаты смогут получить семьи, у которых доход в месяц на человека ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. Размер выплат составит 5,5 тыс. рублей, то есть половину прожиточного минимума.