В Москве выбрали лучшую медицинскую сестру

МОСКВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Лука/. Финал городского конкурса профессионального мастерства "Московские мастера" прошел на ВДНХ, здесь выбрали лучшую медсестру столицы. Ей стала сестра-анестезист Татьяна Панфилова, которая представляет городскую клиническую больницу имени братьев Бахрушиных.
В торжественной обстановке награду победительнице вручила заммэра Москвы во вопросам социального развития Анастасия Ракова, она поздравила медсестер с международным профессиональным праздником, который отмечался 12 мая.
"Для мэра Москвы и для меня лично здравоохранение является основной отраслью, которой мы уделяем максимальное внимание. От вашей работы и от работы врачей зависит жизнь каждого из нас, вы те, которые уделяете внимание горожанам каждый день, вы делаете москвичей здоровыми, а значит, обеспечиваете безопасность, комфорт и счастье", - сказала Ракова.
В финале победительнице конкурса удалось опередить еще четырех претенденток на победу: Татьяну Егорычеву (сестра перевязочной поликлиники №52), Лилию Якупову (операционная сестра детской клинической больницы имени Башляевой), Ксению Матвееву (сестра детской поликлиники №130) и Анну Дудник (сестра процедурной Диагностического центра №2).
Выбирали из 5 тыс. сестер
Как отметил руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, отбор финалисток проходил в несколько этапов. В отборочном туре приняли участие 5550 конкурсанток (в 2018 году - 5390). Первый этап - теоретический - прошел 15 апреля текущего года, 165 сотрудниц медицинских организаций города отвечали на вопросы теста по своей специализации. Второй этап - практический - прошел 18 апреля в Медицинском колледже №2, конкурсанток ожидали интеллектуальные и практические задания в симуляционных кабинетах, которые позволили им продемонстрировать общение с пациентом, выполнение простых медицинских услуг, оказание неотложной помощи.
По его словам, жюри конкурса оценивали мотивацию к профессии, умение общаться с пациентами, делиться опытом с коллегами и действовать в команде. В процессе испытаний участницы с легкостью преодолели самые сложные интеллектуальные и практические задания в симуляционных кабинетах. На всех этапах соревнования медицинские сестры продемонстрировали высокий уровень профессионального мастерства.
Пришла поздравить победительницу конкурса и главная телевизионная медсестра страны, актриса сериала "Интерны" Светлана Пермякова. Она призналась, что активно использует в обычной жизни знания, полученные во время съемочного процесса. "Уколы внутривенно мне, к счастью, делать не приходится, но внутримышечные инъекции ставлю на раз-два. У нас сценаристы с медицинским образованием, в кино все должно выглядеть натурально", - сказала она в беседе с ТАСС.
Самым сложным для Пермяковой в ходе съемок стало быстрое произношение медицинских терминов. "Особенно трудно даются названия кислот. Например, дезоксирибонуклеиновая. Сейчас я произношу это без труда", - отметила собеседница агентства.
Такие качества есть только у медсестры
Сегодня в московском здравоохранении работают около 52 тыс. медсестер и медбратьев разных специальностей, 3,5 тыс. из них - мужчины, сообщила ранее в интервью ТАСС главная медицинская сестра Москвы Татьяна Амплеева. Более 1000 сотрудников имеют высшее образование. Возраст сестринского персонала в Москве, в среднем, от 30 до 45 лет.
Как отметила Анастасия Ракова, сегодня москвичи хотят, чтобы больницы города "были самыми лучшими, и они имеют на это право". "Москва - огромный и богатый город, который может себе это позволить, что мы с вами собираемся сделать, чтобы удовлетворить чаяния москвичей? Во-первых, мы объявили о масштабной программе строительства новых корпусов и капремонта поликлиник. Следующая задача - обновление материальной базы больниц и поликлиник, внедрение самых современных технологий", - добавила заммэра.
В рамках программы капремонта поликлиник обсуждается создание современных удобных комнат, где можно отдохнуть, расслабиться, поговорить с коллегами. Комнаты будут оснащены современной эргономичной мебелью, которая создаст комфортные условия для работы. "Московские медсестры и врачи заслуживают самой модной качественной формы, которую только может подарить Москва, от лучших дизайнеров нашей страны", - добавила Ракова.
По ее словам, сегодня без работы сестер невозможно представить организацию медицинского процесса. "От правильной постановки диагноза, правильного выбора лекарств и обеспеченности операции зависит очень многое, но не все. Не менее важно лечение, обеспечивающее людей вниманием, уважением, добром, милосердием. И в этом вы никогда не сможете заменить врачей", - заключила Ракова.
Вызовы, стоящие перед сестринским сообществом
Как отметила заслуженный работник здравоохранения России, почетный исследователь Королевского Колледжа врачей Англии Галина Перфильева, сестринская профессия - это самая массовая категория среди всех категорий работников в различных отраслях. "В мире насчитывается 20 млн медицинских сестер. Но мы все отличаемся. Отличается система образования в странах, отличается законодательство, практика, уровень самостоятельности, зрелость профессиональных ассоциаций", - сказала она.
Обеспеченность сестрами в странах европейского региона - от трех до 18 на тысячу населения. "Это серьезное колебание. Отличается соотношение врач-медицинская сестра. В северных странах европейского региона на одного врача приходится четыре-пять сестер, на юге это соотношение сокращается. В Греции и Албании самый низкий показатель: на одного врача приходится меньше, чем одна профессиональная медицинская сестра", - подчеркнула Перфильева.
Перед сестринским сообществом сегодня стоит множество вызовов. "Они общие для всех. Это, в первую очередь, старение населения - возрастает потребность в уходе за пациентами. Это также экономические нагрузки на системы здравоохранения, миграция, дефицит кадров. Всемирный банк подсчитал, что до 2030 года возможный дефицит медицинских сестер - 9 млн человек", - пояснила она.
Многие страны решают этот вопрос рекрутированием профессиональных сестер из менее развитых стран. "Цифры, которые я приведу, шокирующие: в Италии 25% - сестры-иностранцы, в Испании - 20%, в Великобритании - 15%, в Ирландии - 8%", - заключила Перфильева.