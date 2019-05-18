В Москве выбрали лучшую медицинскую сестру

МОСКВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Лука/. Финал городского конкурса профессионального мастерства "Московские мастера" прошел на ВДНХ, здесь выбрали лучшую медсестру столицы. Ей стала сестра-анестезист Татьяна Панфилова, которая представляет городскую клиническую больницу имени братьев Бахрушиных.

В торжественной обстановке награду победительнице вручила заммэра Москвы во вопросам социального развития Анастасия Ракова, она поздравила медсестер с международным профессиональным праздником, который отмечался 12 мая.

"Для мэра Москвы и для меня лично здравоохранение является основной отраслью, которой мы уделяем максимальное внимание. От вашей работы и от работы врачей зависит жизнь каждого из нас, вы те, которые уделяете внимание горожанам каждый день, вы делаете москвичей здоровыми, а значит, обеспечиваете безопасность, комфорт и счастье", - сказала Ракова.

В финале победительнице конкурса удалось опередить еще четырех претенденток на победу: Татьяну Егорычеву (сестра перевязочной поликлиники №52), Лилию Якупову (операционная сестра детской клинической больницы имени Башляевой), Ксению Матвееву (сестра детской поликлиники №130) и Анну Дудник (сестра процедурной Диагностического центра №2).

Выбирали из 5 тыс. сестер

Как отметил руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, отбор финалисток проходил в несколько этапов. В отборочном туре приняли участие 5550 конкурсанток (в 2018 году - 5390). Первый этап - теоретический - прошел 15 апреля текущего года, 165 сотрудниц медицинских организаций города отвечали на вопросы теста по своей специализации. Второй этап - практический - прошел 18 апреля в Медицинском колледже №2, конкурсанток ожидали интеллектуальные и практические задания в симуляционных кабинетах, которые позволили им продемонстрировать общение с пациентом, выполнение простых медицинских услуг, оказание неотложной помощи.

По его словам, жюри конкурса оценивали мотивацию к профессии, умение общаться с пациентами, делиться опытом с коллегами и действовать в команде. В процессе испытаний участницы с легкостью преодолели самые сложные интеллектуальные и практические задания в симуляционных кабинетах. На всех этапах соревнования медицинские сестры продемонстрировали высокий уровень профессионального мастерства.

Пришла поздравить победительницу конкурса и главная телевизионная медсестра страны, актриса сериала "Интерны" Светлана Пермякова. Она призналась, что активно использует в обычной жизни знания, полученные во время съемочного процесса. "Уколы внутривенно мне, к счастью, делать не приходится, но внутримышечные инъекции ставлю на раз-два. У нас сценаристы с медицинским образованием, в кино все должно выглядеть натурально", - сказала она в беседе с ТАСС.

Самым сложным для Пермяковой в ходе съемок стало быстрое произношение медицинских терминов. "Особенно трудно даются названия кислот. Например, дезоксирибонуклеиновая. Сейчас я произношу это без труда", - отметила собеседница агентства.

Такие качества есть только у медсестры

Сегодня в московском здравоохранении работают около 52 тыс. медсестер и медбратьев разных специальностей, 3,5 тыс. из них - мужчины, сообщила ранее в интервью ТАСС главная медицинская сестра Москвы Татьяна Амплеева. Более 1000 сотрудников имеют высшее образование. Возраст сестринского персонала в Москве, в среднем, от 30 до 45 лет.