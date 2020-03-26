Студентам-волонтерам в Москве сохранят льготный проезд в транспорте

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Временная отмена льготного проезда в общественном транспорте Москвы не коснется студентов-волонтеров. Об этом сообщил в четверг в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее он сообщал, что льготный проезд в общественном транспорте в Москве приостановлен для студентов колледжей и вузов и пожилых людей.

"Временная отмена бесплатного проезда в общественном транспорте не коснется студентов, которые трудятся или являются волонтерами", - написал мэр.

Ранее в Москве из-за коронавируса был временно отменен льготный проезд в общественном транспорте для школьников, начиная с пятого класса. Транспортное приложение социальной карты москвича у школьников временно заблокировано, а уплаченные за проезд деньги перенесены на более поздний срок.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, 38 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.