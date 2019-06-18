Постпред РФ в Вене назвал план Ирана по производству урана политическим сигналом

ВЕНА, 18 июня. /ТАСС/. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что заявление Ирана о возможном увеличении выработки низкообогащенного урана является политическим сигналом. По его мнению, Тегеран ждет энергичных усилий для восстановления баланса между экономической и ядерной частями Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе.

"Как оценивать решение Ирана нарастить темпы производства низкообогащенного урана? Ясно, что на данном этапе это политический сигнал: Тегеран ожидает более энергичных усилий по восстановлению баланса между экономической и ядерной частями СВПД, подорванного санкциями США", - написал Ульянов в Twitter.

17 июня представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что Тегеран после 27 июня этого года оставляет за собой право хранения свыше 300 кг обогащенного урана на территории страны вопреки СВПД, а также прекращает экспортировать тяжелую воду. Чиновник также подчеркнул, что "Иран в течение 1-2 дней может превысить [предусмотренный СВПД] уровень обогащения урана в 3,67%".

СВПД был заключен Ираном с постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германией в 2015 году. Сделка ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. Однако президент США Дональд Трамп объявил 8 мая 2018 года о выходе Вашингтона из СВПД. Ровно год спустя президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и предоставляет другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению.