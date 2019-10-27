Слуцкий: Трамп показал, что может признавать борющиеся с террористами в Сирии силы

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп продемонстрировал, что может публично признавать силы, реально борющиеся с терроризмом в Сирии, особенно Россию. Об этом заявил ТАСС в воскресенье глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя сообщение Трампа о ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

"Трамп нехарактерным для себя образом поблагодарил страны, которые чаще он жестко критикует", - отметил Слуцкий, имея в виду слова благодарности американского лидера в адрес России, Сирии, Ирака и Турции.

"Это означает, что в столь важном деле, как ликвидация главаря ИГ, США, по крайней мере их президент, что важно, могут говорить о тех, кто реально способствует миру в регионе. И огромную роль тут играет Россия", - констатировал депутат.

Он подчеркнул необходимость активизации общих усилий по борьбе с террором. В связи с этим Слуцкий напомнил, что именно США своей политикой "способствовали созданию ИГ и террористического подполья на Ближнем Востоке, ответственность лежит на них". Депутат также отметил, что "ликвидация главаря ИГ не означает полного окончания борьбы с терроризмом", в Сирии "этот процесс займет годы".

Глава международного комитета Госдумы указал и на то, что ликвидация главаря ИГ совпала с грядущим первым заседанием Конституционного комитета Сирии, которое, как ожидается, пройдет в Женеве 30 октября.

Ранее в воскресенье Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади. По его словам, американские военные не понесли потерь убитыми, тогда как вместе с главарем ИГ было уничтожено множество бойцов группировки и его сообщников. Он также выразил благодарность России, Турции, Сирии и Ираку за поддержку в проведении операции. При этом в Минобороны РФ заявили, что ведомство не располагает достоверной информацией об уничтожении аль-Багдади и не открывало воздушное пространство над Сирией для американской авиации.