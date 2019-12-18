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Строительство двух подъездных дорог к крупнейшим предприятиям завершили в Подмосковье

До "Черкизово" построили дорога "Ледово-Труфаново - Железня", а также завершили строительство дороги от Носовихинского шоссе до терминально-логистического центра "Восточный"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Строительство подъездных дорог к мясокомбинату "Черкизово" в Кашире и терминально-логистическому центру "Восточный" в Богородском округе завершили в Подмосковье, новые дороги позволят обеспечить транспортную доступность предприятий. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"До "Черкизово" построена дорога "Ледово-Труфаново - Железня" протяженностью 1,5 км. Перспективная пропускная способность дороги составляет порядка 5 тыс. автомобилей с расчетной скоростью движения 80 км/ч. Новая автодорога позволит обеспечить транспортную доступность мясокомбината, который недавно открылся после реконструкции и считается одним из крупнейших предприятий в Европе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что реконструкция мясокомбината "Черкизово" является первым этапом создания комплекса предприятий мясоперерабатывающей промышленности в Кашире, который обеспечит в будущем создание около 1,5 тыс. рабочих мест.

"Также завершено строительство новой дороги от Носовихинского шоссе до терминально-логистического центра "Восточный". Общая протяженность двухполосной дороги составила порядка 1,2 км с расчетной скоростью 60 км/ч", - добавили в пресс-службе.

В министерстве отметили, что в перспективе трех-пяти лет на "Восточном" будет создано 8 тыс. рабочих мест. Объект станет одним из опорных терминально-логистических центров Подмосковья и разместится на площади более 100 га.

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