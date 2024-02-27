Большой театр выступит в Петербурге с программой к 180-летию Римского-Корсакова

Гастроли пройдут в Мариинке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Оперная труппа Большого театра России после почти двадцатилетней паузы вновь прибыла на гастроли в Петербург. Они пройдут в Мариинке под знаком 180-летия со дня рождения Николая Римского-Корсакова, сообщила пресс-служба Мариинского театра.

"В течение трех вечеров - с 27 по 29 февраля - гости покажут на исторической сцене театра оперу Николая Римского-Корсакова "Царская невеста". Составы исполнителей будут меняться", - рассказали в пресс-службе. В главных партиях на открытии гастролей заявлены солисты Ольга Селиверстова, Ксения Дудникова, Эльчин Азизов, Константин Артемьев, Андрей Валентий, Петр Мелентьев и Николай Казанский.

Москвичи представят спектакль из своего золотого фонда. Он был поставлен в 1955 году и стал последней работой знаменитого театрального художника Федора Федоровского. Его монументальные исторические декорации, ставшие классикой "большого стиля", были воссозданы в 2014 году под руководством сценографа Альоны Пикаловой. Режиссер возобновления - Юлия Певзнер, художник по костюмам - Елена Зайцева.

Масштабный фестиваль к юбилею классика русской музыки продлится в течение всего театрального сезона и пройдет также в филиалах Мариинского театра во Владивостоке и во Владикавказе. Запланирована и одна особая акция с участием двух театров. Как сообщил ранее журналистам маэстро Валерий Гергиев, "впервые в городе Тихвине, на родине Николая Андреевича, мы продолжим чествовать великого композитора, и там выступят уже вместе силы как Мариинского [театра], так и Большого театра России. Я предполагаю, что коллектив Большого еще не выступал в Тихвине, скорее всего, никогда".

В предыдущий раз по схеме обменных гастролей Большой театр выступал в Петербурге в 2005 году. На сцене Мариинского были представлены тогда оперы "Летучий голландец" Рихарда Вагнера и "Дети Розенталя" петербургского композитора Леонида Десятникова - произведение, написанное специально по заказу Большого театра, в постановке литовского режиссера Эймунтаса Някрошюса.