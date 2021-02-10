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Песков: непонятно, в чем именно ЕС поддерживает осужденного Навального

Так пресс-секретарь президента прокомментировал заявления верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля по итогам его визита в Россию

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Кремлю непонятно, в чем именно европейская дипломатия поддерживает осужденного за мошенничество Алексея Навального. Это подчеркнул в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля по итогам его визита в Россию.

"Они поддерживают осужденного. Непонятно только, в чем его поддерживают, осужденного", - отметил представитель Кремля.

Песков при этом отметил, что переговоры Борреля в Москве были "гораздо более содержательные, чем только одна тема", связанная с Навальным.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичБоррель, Жозеп
Песков: Россия выступает за диалог с ЕС, несмотря на чрезмерный проблемный потенциал
Представитель Кремля отметил, что эту же идею высказывал и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
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