Песков: непонятно, в чем именно ЕС поддерживает осужденного Навального

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Кремлю непонятно, в чем именно европейская дипломатия поддерживает осужденного за мошенничество Алексея Навального. Это подчеркнул в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля по итогам его визита в Россию.

"Они поддерживают осужденного. Непонятно только, в чем его поддерживают, осужденного", - отметил представитель Кремля.

Песков при этом отметил, что переговоры Борреля в Москве были "гораздо более содержательные, чем только одна тема", связанная с Навальным.