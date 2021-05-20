КПРФ проведет предвыборный съезд в конце июня

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Предвыборный съезд КПРФ пройдет в конце июня после опубликования решения о назначении выборов и съезда "Единой России", сообщил лидер партии Геннадий Зюганов.

"По закону президент между 15 и 20 июня должен объявить и выпустить указ о выборах в Государственную думу. Если это будет 17-18 [июня], то, похоже, 19-го будет съезд "Единой России". А мы проведем спустя несколько дней. Нам надо сориентироваться, с чем пойдет партия власти и под каким флагом", - сказал он на пресс-конференции в четверг.

Это вторая, предвыборная часть съезда КПРФ. Первый, отчетно-выборный этап прошел в подмосковных Снегирях в конце апреля, на нем Зюганов был единогласно переизбран на пост председателя Центрального комитета (ЦК) партии.

Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября 2021 года. По законодательству они назначаются не ранее чем за 110 и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Согласно закону о выборах депутатов Госдумы, выдвижение федерального списка кандидатов и списка одномандатников должно пройти на съезде партии в течение 25 дней после официального опубликования решения президента РФ о назначении выборов.