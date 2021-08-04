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Единый день голосования

Еще два кандидата сдали документы на регистрацию на выборах главы Хабаровского края

Решение о регистрации примут не позднее 13 августа

ХАБАРОВСК, 4 августа. /ТАСС/. Избирательная комиссия Хабаровского края приняла документы на регистрацию еще от двоих кандидатов на выборы губернатора Хабаровского края. Об этом сообщили журналистам в избиркоме региона.

"Владимир Парфенов [председатель правления реготделения Российской партии пенсионеров за социальную справедливость] представил листы поддержки выдвижения своей кандидатуры", - сказали в избиркоме. Он также представил три кандидатуры на должность сенатора - это заведующий эндоскопическим отделением горбольницы № 11 Вячеслав Воробьев, старший преподаватель цикла тактико-специальной подготовки войсковой части ВС РФ Наталья Евдокимова и предприниматель Андрей Третьяков.

Документы на регистрацию также представил кандидат от партии "Новые люди" - главный редактор газеты "Молодой дальневосточник XXI век" Владимир Чернышов. "Владимир Чернышов представил листы поддержки выдвижения своей кандидатуры", - сказали в избиркоме. Его кандидатуры на должность сенатора - главный редактор сетевого издания "Транссибинфо" Юрий Вязанкин, доцент кафедры экономики и менеджмента Тихоокеанского государственного университета Константин Григорьев, специальный корреспондент редакции газеты "Молодой дальневосточник XXI век" Андрей Канев.

Решение о регистрации или отказе в регистрации кандидатов будет принято не позднее 13 августа.

Со своими кандидатами в губернаторы Хабаровского края ранее определились КПРФ, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, "Справедливая Россия - За правду", партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Родина", "Зеленая альтернатива".

Коммунисты выдвинули кандидатом первого секретаря хабаровского краевого комитета КПРФ Петра Перевезенцева, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость - Парфенова, "Справедливая Россия - За правду" - телеведущую Марину Ким, ЛДПР - врио губернатора региона Михаила Дегтярева, "Новые люди" - Чернышова. Кандидат от партии "Родина" - предприниматель Бабек Мамедов, от партии "Зеленая альтернатива" - предприниматель Игорь Логвинов. Кандидатом зарегистрирован пока только Дегтярев.

Досрочные выборы губернатора региона назначены на 19 сентября, единый день голосования.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияХабаровский край
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