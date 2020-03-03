Профильный комитет Госдумы поддержал законопроект об инициативном бюджетировании

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления на заседании во вторник рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об инициативном бюджетировании на муниципальном уровне, передает корреспондент ТАСС.

"Главной целью законопроекта является создание правовых основ для развития практики реализации проектов инициативного бюджетирования (инициативных проектов) на муниципальном уровне, реализуемых в разных формах в большинстве субъектов РФ", - говорится в пояснительной записке. В ней отмечается, что действующее правовое регулирование на уровне субъектов РФ характеризуется "значительным разнообразием применяемых подходов, что затрудняет установление единых правовых норм на федеральном уровне".

Согласно документу, инициативный проект должен содержать постановку проблемы, имеющей приоритетное значение для жителей муниципального образования (или его части), описание ожидаемых результатов реализации, предварительный расчет расходов и планируемые сроки реализации.

Принятие законопроекта будет способствовать активизации участия граждан в решении приоритетных для жителей муниципальных образований проблем, развитию общественной инфраструктуры за счет вовлечения граждан в решение вопросов социально-экономического развития своей территории, а также повышению эффективности и рациональности использования бюджетных средств, считают разработчики документа.

Авторами инициативы выступили члены Совета Федерации Андрей Турчак и Олег Мельниченко, а также глава фракции единороссов в Госдуме Сергей Неверов. В ходе заседании Совета по развитию местного самоуправления 30 января президент РФ Владимир Путин выразил готовность поддержать законопроект о внедрении инициативного бюджетирования во всех регионах РФ.