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Инфраструктура и бизнес-преференции: что нужно российской Арктике для развития туризма

В прошлом году арктические регионы посетили более миллиона туристов

ТАСС, 14 апреля. Российская Арктика обладает значительным природным и культурным потенциалом для различных видов туризма. Однако развитие отрасли требует от местных и федеральных властей масштабного обновления туристической инфраструктуры и транспорта, а также создания комфортных условий для бизнеса - это позволит сделать российскую Арктику доступной и популярной туристической зоной, сообщили ТАСС представители арктических регионов.

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В конце марта в Минвостокразвития сообщили, что министерство сформировало проект перечня приоритетных мер по развитию туризма в Арктике, которые будут приняты совместно с Ростуризмом и властями северных регионов и включены в стратегию развития Арктической зоны РФ до 2035 года. Проект документа включает меры по повышению транспортной доступности арктических регионов, развитию круизного судоходства, стимулированию инвестиций в отрасль и другим сферам.

По данным Минвостокразвития, на сегодняшний день турпоток в российской Арктике прирастает: в 2019 году ее посетили 1,17 млн туристов - на 5% больше, чем в 2018 году. Самым популярным регионом является Мурманская область, на долю которой приходится до 40% туристов. На втором месте находится Архангельская область с 18%, на третьем - Карелия и Ямало-Ненецкий автономный округ - по 15%.

Естественный потенциал

Среди объектов природного достояния большой интерес для туристов представляют многочисленные национальные парки в Якутии, на Чукотке, в Красноярском крае и на Ямале, куда организуются туристические маршруты, сплавы, этнографические маршруты к народам Крайнего Севера и путешествия на край Евразии (мыс Дежнева). Культурное наследие российской Арктики располагает артефактами самых разных эпох: от неолитических рисунков в Карелии до знаменитого Соловецкого монастыря на архипелаге в Белом море.

"[На Ямале] буквально за несколько дней турист может побывать на стойбище оленеводов и окунуться в атмосферу традиционного быта коренных малочисленных народов Севера при совершенно адекватном его ценообразовании", - сообщили ТАСС в департаменте туризма правительства ЯНАО.

Кроме того, для развития туризма некоторые регионы планируют применять кластерную модель. Так, в Красноярском крае к 2021 году запустят арктический кластер с центром в Норильске, который свяжет местные этнографические музеи, народные мастерские и уникальные природные зоны. Свой туристический кластер в этом году начала создавать и Карелия, объединив природные возможности трех районов Арктической зоны.

Однако сегодня значительный потенциал туристической отрасли в Арктике наравне со многими другими секторами российской экономики серьезно подорван пандемией коронавируса и связанными с ней карантинными мерами.

Фактор коронавируса

За первую половину 2020 года туристические организации в Арктике понесли значительные убытки, сообщили ТАСС представители отрасли. Сейчас идет массовое обнуление путевок со стороны российских и иностранных туристов вплоть до конца года. Пандемия сильнее всего ударила по наиболее популярным у туристов регионам - по Мурманской и Архангельской областям.

"Объем финансовых потерь в сфере туризма составил 57% за первый квартал 2020 года. За этот период бронирование отелей, подтвержденных оплатой, снизилось на 28% для въездного туризма и на 36% - для внутреннего по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", - пояснили ТАСС в комитете по туризму Мурманской области.

При этом эксперты считают маловероятным, что введение карантина и последовавшее за ним закрытие границ приведет к притоку российских туристов в Арктику.

"Переориентация на внутренний рынок также ограничена из-за эпидемии коронавируса в нашей стране. Восстановление прежних объемов возможно к декабрю при условии снижения темпов заражения коронавирусом в мире", - сказал директор якутской турфирмы "Сататур" Станислав Григорьев.

Более того, даже после окончания карантина прирост турпотока в Арктику потребует внимания со стороны федерально центра для решения ряда серьезных проблем, сдерживающих развитие отрасли, отмечают эксперты.

Обновить транспорт и инфраструктуру

Первоочередной задачей для туризма в Арктике, от решения которой будет зависеть развитие отрасли, является создание и обновление инфраструктуры, а также совершенствование логистики, отмечают собеседники ТАСС в регионах. Так, в Красноярском крае говорят о нехватке качественных и безопасных гостиниц и баз отдыха, в арктических районах Карелии - дорог и транспорта, в Архангельской области - круизных кораблей и малой авиации.

"Необходима поддержка строительства круизных судов. В Архангельской области нет пассажирских судов ледового класса для организации круизов. На Северной Двине нужны дноуглубительные работы по маршруту Архангельск - Котлас", - пояснила заместитель министра культуры Архангельской области по вопросам туризма Светлана Зеновская.

Кроме того, во многих отдаленных арктических регионах, в частности, на Дальнем Востоке, большое значение имеет развитие воздушного транспорта и соответствующей инфраструктуры. Причем внимания требует как внешнее, так и внутреннее авиасообщение, отмечают в беседе с ТАСС представители регионов.

"Поднять" туристическую отрасль Чукотки может только развитие авиасообщения, в том числе и внутриокружного, чтобы люди за 400 км, которые они пролетели на вертолете местной авиакомпании, не платили 12 тыс. рублей, в то время как всего вдвое больше они платят за перелет до Москвы, которая находится на другом конце страны", - рассказал руководитель компании "Чукотское бюро путешествий" Евгений Басов.

Стимулировать туриста и предпринимателя

Услуги, предоставляемые туркомпаниями в Арктике, сегодня стоят очень дорого, отмечают собеседники ТАСС. Это связано с несовершенством трудового законодательства для отрасли, с высокими тарифами на топливо и услуги жилищно-коммунального хозяйства, а также с существованием монополистов, которые, кроме того, препятствуют развитию новых турагентств.

"В первую очередь необходимо улучшить инвестиционный климат в арктических регионах. Создавать благоприятные условия, помогать субъектам малого и среднего предпринимательства, которые работают или могли бы начать работать в туристской отрасли в Арктике", - считает руководитель агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина.

Представители арктических регионов уверены, что туристы поедут в столь отдаленный регион только в том случае, если цена на путевку будет в одной ценовой категории с другими популярными маршрутами. Для этого необходимо выработать комплекс экономических преференций для россиян и иностранцев.

"Например, круизные лайнеры мало заходят в порт Архангельска из-за высокой ставки портовых сборов. В этой связи представляется целесообразным рассмотреть возможность утверждения на федеральном уровне специальных ставок портовых сборов - понижающих коэффициентов к ставкам сборов для круизных судов", - отметила Зеновская.

Что касается иностранцев, то многие арктические территории для них либо закрыты, либо обладают особым пропускным режимом. Кроме того, в некоторых туристических зонах путешественники из других стран облагаются дополнительными сборами.

Теги
РоссияАрктика сегодняАрхангельская областьМурманская областьКарелияКрасноярский крайЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округДальний Восток
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