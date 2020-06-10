Мишустин освободил Расстригина от должности замминистра экономического развития

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Михаила Расстригина от должности замглавы Минэкономразвития, следует из распоряжения правительства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Освободить Расстригина Михаила Алексеевича от должности заместителя министра экономического развития Российской Федерации по его просьбе", - говорится в документе.

Ранее источник ТАСС в Минэкономразвития сообщал, что Расстригин переходит на другую работу.

Он курировал в министерстве департамент конкуренции, энергоэффективности и экологии, департамент государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ, а также департамент развития секторов экономики. По словам источника, перераспределения его функционала не планируется.

Должность замглавы Минэкономразвития Расстригин занимал с декабря 2017 года, ранее был помощником министра. С 2008 г. по 2017 г. работал в компании "ВТБ Капитал".