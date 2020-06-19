Пассажиропоток в метро Петербурга с апреля сократился на 80-85%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Пассажиропоток метрополитена Петербурга с апреля по июнь этого года сократился на 80-85%. Об этом в пятницу в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сообщил генеральный директор Санкт-Петербургского метрополитена Владимир Гарюгин.

"С апреля мы потеряли около 80-85% пассажиров. Последние три дня мы снова перешли за 1 млн человек. Если в те времена перевозили по 320-350 тыс. человек, последние дни - перешли за миллион. С этого понедельника мы перешли на обычный наш график - летнее расписание. На сегодняшний день, при этом пассажиропотоке, наполняемость вагона - около 70 человек, что позволяет создать безопасные и комфортные условия", - сказал он.

Гарюгин также отметил, что городской метрополитен готов вернуться к обычному режиму работы (сейчас он прекращает работу в 22:00 мск, а не в 00:00 мск, как было до ограничений). "Сейчас все зависит уже нет от нас, как говорится, шарик на стороне Роспотребнадзора. Если они считают, что мы вышли на безопасный уровень по эпидемии, мы готовы вернуться к старому режиму работы", - добавил он.

Метрополитен Санкт-Петербурга обеспечивает около 40% перевозок в городе. В среднем система перевозит более 2 млн человек в сутки. Подземка состоит из шести эксплуатационных депо и 72 станций на пяти линиях общей протяженностью 124,8 км. Первая линия ленинградского метро открылась 15 ноября 1955 года.