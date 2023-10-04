В Омск на фестиваль "В гостях у "Арлекина" приехали труппы театров кукол восьми стран

На мероприятии будут представлены спектакли для взрослых и детей разного возраста

ОМСК, 4 октября. /ТАСС/. VII Международный фестиваль театров кукол "В гостях у "Арлекина" открылся в Омске, передает корреспондент ТАСС. На нем свои постановки представят коллективы 18 театров из Армении, Белоруссии, Бразилии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Монголии и России.

"Для Омска это важнейшее событие, потому что подтверждает статус этого города как театральной столицы Сибири. Участники фестиваля имеют возможность показать свое мастерство, свой талант, а гости фестиваля - насладиться лучшими образцами театрального кукольного действия. Станиславский говорил: "Для детей нужно играть как для взрослых, только еще лучше". И я уверен, что постановки этого фестиваля оставят очень большой, очень важный след в сердце каждого ребенка", - заявил на церемонии открытия министр культуры Омской области Юрий Трофимов.

На фестивале будут представлены спектакли для взрослых и детей разного возраста. Киргизский государственный театр кукол им. М. Жангазиева покажет постановку "Легенда о птице Доненбай" по роману Чингиза Айтматова, театральная группа "Чайка" из Ирана - театральную версию повести Федора Достоевского "Кроткая". Карагандинский театр музкомедии привез в Омск спектакль "Золотые струны домбры" по мотивам казахской сказки "Три дочери хана". Также участие в фестивале примут Белорусский государственный театр кукол, театр "O que de que" из Бразилии, Ереванский государственный кукольный театр имени Ованеса Туманяна и Pro Theatre из Монголии.

Россию помимо Омского государственного театра куклы, актера, маски "Арлекин", где проходит фестиваль, представляет Государственный академический центральный театр кукол им. С. В. Образцова. Он покажет постановку "Турандот", которая получила сразу шесть номинаций Национальной театральной премии "Золотая маска - 2019". Свои спектакли привезли также Московский, Пермский и Ханты-Мансийский театры кукол, Иркутский областной театр кукол "Аистенок", Татарский государственный театр кукол "Экият", Ульяновский театр кукол имени народной артистки СССР В. М. Леонтьевой, театр Karlsson Haus, Калмыцкий государственный театр кукол "Джангар" и Челябинский государственный театр кукол имени В. Вольховского

Фестиваль, координатором которого является омский театр "Арлекин", собирает коллективы лучших кукольных театров мира. В 2019 году в фестивале приняли участие 18 театров из Бразилии, Испании, Казахстана, Китая, Польши, России, Сербии, Финляндии, Франции и Японии. В 2021 году фестиваль был перенесен из-за пандемии коронавируса. Традиционно мероприятие открывается театральным шествием по улицам сибирского города, в котором принимают участие коллективы всех приехавших театров.