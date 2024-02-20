В Нижнем Новгороде представили работы художника Ивана Лубенникова

В экспозиции можно увидеть более 70 произведений живописи, графики, скульптуры и монументальных проектов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 февраля. /ТАСС/. Работы самобытного московского художника Ивана Лубенникова представили в Нижнем Новгороде на совместной выставке Нижегородского государственного художественного музея (НГХМ) и выставочного центра РОСИЗО. В экспозиции можно увидеть более 70 произведений живописи, графики, скульптуры и монументальных проектов, рассказала ТАСС искусствовед Дина Иващенко.

"Здесь представлено более 70 работ. Это и живопись, и графика, и монументальные проекты, и скульптура. Конечно, мы постарались рассказать о художнике на такой прекрасной большой площадке, об основных его темах, мотивах. Здесь есть и ню, и портреты, и натюрморты, и пейзажи, и жанровые сцены, и станковые произведения", - рассказала куратор выставки.

Искусство Лубенникова уходит корнями в русскую культуру и народную жизнь. Художник описывает стихийность и быт национального характера. Он показывает современников, в которых проявляется характерное для автора доброе и ироничное отношение к героям. "Его важная черта - жизнелюбие, которое проявляется во многих его жанрах. <…> Это иногда совершенно простые предметы - соленый огурчик, сваренное яичко, селедка. Его образы людей полнокровные, они всегда написаны с любовью, без насмешки, с уважением, с вниманием. Это такие наши российские персонажи, которые живут с нами бок о бок, которые дороги сердцу Лубенникова", - объяснила Иващенко.

Она отметила, что художник родился и вырос в очень простой среде, проводил много времени в Кемеровской области, в Сибири и воспитывался среди простых людей, подмечая детали их жизни.

Генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова назвала произведения художника "здоровым современным искусством" и отметила важность показа работ не только раскрученных мастеров. В этом с ней согласился заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович, обратив внимание на то, что искусство России не заканчивается на нонконформистах и авангардистах. "Искусство в XX веке намного шире и интереснее, Иван Лубенников - один из этих примеров. <…> Он очень понятный, он иногда несколько чувственный, но всегда очень яркий. Эта выставка не оставит равнодушным, это совершенно точно" - прокомментировал Беркович.

Экспозицию организовали в пакгаузе на нижегородской Стрелке. По словам Галактионовой, это потрясающее пространство. "Я думала, как было бы прекрасно провести здесь выставку. <…> У нас есть мечта, чтобы выставки, которые проходят в Москве, в РОСИЗО, на других площадках, ехали по стране. Это такая первая ласточка", - сказала она.

О художнике

Иван Лубенников родился в 1951 году в Минске. Он окончил МГАХИ им. В. И. Сурикова. Расцвет его творчества как живописца начался в 1980-х годах, когда он нашел собственный язык художественных образов. Лубенников - один из современных художников-монументалистов, создавших свой уникальный стиль в городской архитектуре. Получил мировое признание и как живописец.

Являлся автором оформления фасадов Московского театра на Таганке, экстерьера и интерьеров Государственного музея Маяковского, советского раздела международного музея в Освенциме, интерьеров станций метрополитена Москвы и Парижа. Лубеннникову присвоено звание народного художника РФ.