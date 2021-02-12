Лавров: РФ поинтересуется у Германии прилетом жены Навального, если это потребуется

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Россия может спросить у германской стороны о специальных условиях прилета жены Алексея Навального Юлии в ФРГ, если эта ситуация каким-то образом будет связана с требованиями России предоставить результаты проб Навального, сделанных в Германии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Владимиру Соловьеву в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Можно спросить у немцев, знают ли они что-нибудь о специальных правилах, созданных для нее. Но они не ответят. Считаю, не нужно этим интересоваться до тех пор, пока эта история не обретет измерение, влияющее на наши законные требования к немцам объяснить, что они нашли в биоматериалах Навального", - сказал Лавров.

"У них нет аргументов, но мы не отстанем", - добавил министр.

Ранее в СМИ появилась информация о вылете Юлии Навальной из Домодедово во Франкфурт-на-Майне.

Фильм Навального

Ситуация с публикацией фильма Навального о "дворце в Геленджике", который был приурочен к его возвращению в РФ, была сконструирована преднамеренно, заявил глава МИД РФ.

"Возвращаясь к тому, почему Алексей Навальный. Было бы что-нибудь еще, если бы его не было. Этот кейс, как сейчас модно говорить, соорудили сознательно. Подгадать дату возвращения, показ фильма - это все белыми нитками шито. Но обратите внимание. Сейчас, когда идет волна наездов на Россию, никто не вспоминает про "отравление". Говорят, что Алексей Навальный незаконно осужден и его надо освободить", - отметил глава МИД РФ.

Ущерб компании из ЕС

Лавров также заявил, что на переговорах указал главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю, что РФ в деле Алексея Навального не подписывалась на защиту людей, которые нанесли ущерб компании из ЕС.

"Я как раз сказал об этом высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю, что мы не подписывались на защиту людей, которые нанесли конкретный коммерческий ущерб компании из Евросоюза, каковой является "Ив Роше", - сказал Лавров.

Министр отметил, что привел конкретные факты, как все происходило в обсуждаемом деле, включая перевод денег на счет компании, "хозяева которой тоже всем хорошо известны". "Боррель наверняка понимает [приведенные аргументы], но у высокого представителя при всей звучности этой должности маневра нет и, как я понимаю, очень жесткие рамки", - добавил Лавров.