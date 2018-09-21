Посольство РФ в Лондоне опровергло утверждения о планах устроить побег Ассанжа

Ситуацию вокруг появления статьи прокомментировал и пресс-секретарь российского посольства. "Данная публикация не имеет никакого отношения к действительности. Посольство никогда не обсуждало ни с эквадорскими коллегами, ни с кем-либо еще вопрос о каком бы то ни было участии России в прекращении пребывания Ассанжа в дипломатической миссии Эквадора", - сказал он.

ТАСС, 21 сентября. Посольство РФ в Лондоне опровергло информацию газеты The Guardian о том, что Россия якобы планировала организовать побег основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа из эквадорского посольства в 2017 году. Соответствующая запись размещена в пятницу на странице в Twitter российского диппредставительства в Великобритании.

Говоря об утверждениях The Guardian о том, что "Кремль" якобы был готов поддержать некий тайный план, "разрешив Джулиану Ассанжу приехать в Россию", представитель посольства назвал непонятным "сенсационный тон авторов статьи", заметив, что "Россия всегда рада любым иностранным гостям" при условии, если они приезжают "на законных основаниях и с добрыми намерениями".

Российский дипломат напомнил, что 18 сентября британский министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Джереми Райт во время выступления в Королевском обществе телевидения заявлял о необходимости усиления борьбы с дезинформацией в СМИ и интернете. "Сегодняшняя статья The Guardian - отличный пример материалов, от которых следовало бы оградить британского читателя", - заявил пресс-секретарь посольства РФ. Он сказал, что вопреки стандартам британской журналистики авторы статьи даже не попытались взять комментарий у представителя посольства до публикации. "Надеемся, редакция исправит это упущение и опубликует данный ответ", - добавил он.

Публикация в The Guardian

Издание со ссылкой на собственные источники утром в пятницу выступило с утверждением, что в 2017 году российские дипломаты встречались с людьми из окружения Ассанжа для того, чтобы обсудить возможность организации его побега из посольства, однако план был слишком рискованным, и от него решили отказаться.

В 2012 году Ассанж попросил убежища в эквадорской дипмиссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его подозревают в "принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве", а также в изнасиловании. Ассанж опасается, что Швеция может депортировать его в США, где ему грозит тюремное заключение сроком до 35 лет или даже смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента. Выдвинутые в Швеции обвинения основатель WikiLeaks отвергает и называет их политически мотивированными.