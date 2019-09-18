Постпред РФ в Вене надеется, что Иран не отклонится от ядерной сделки из-за санкций США

ВЕНА, 18 сентября. /ТАСС/. РФ надеется, что Тегеран не пойдет на очередное сокращение своих обязательств в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по ядерной программе после объявления США о новых санкциях. Об этом заявил в среду постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Дональд Трамп объявил о своем решении ужесточить санкции против Ирана. Будем надеяться, что Тегеран больше не будет сокращать свои обязательства в рамках СВПД. Разве не ясно, что никто не выигрывает в этой гонке санкций и сокращений? Жертвами оказались нераспространение [ядерного оружия] и безопасность в Персидском заливе", - написал Ульянов в Twitter.

Трамп объявил в среду, что США введут новые санкции в отношении Ирана в течение последующих 48 часов.

В ночь на 14 сентября предприятия компании Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы беспилотными летательными аппаратами. Ответственность за это взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах". Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил в причастности к атакам власти Ирана. Тегеран назвал это заявление безосновательным.