Толстой сожалеет об отказе делегации Украины обсуждать острые вопросы в ПАСЕ

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Отказ делегации Украины от участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) вызывает сожаление, поскольку обсуждения требуют острые вопросы, в том числе соблюдения прав человека на Украине. Такое мнение выразил ТАСС вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой.

"Украинская делегация официально подтвердила свой отказ от участия в осенней сессии ПАСЕ. При этом наши коллеги из Киева говорят о своем стремлении вернуть этой международной площадке "репутацию важного образца демократии, верховенства права и защиты прав человека в Европе", - сказал парламентарий. По его мнению, в этом есть "некое противоречие, ведь отказ от конструктивного диалога лишь тормозит процесс принятия решений".

Толстой подчеркнул, что "актуальными остаются вопросы соблюдения прав человека на Украине, гуманитарной ситуации на юго-востоке этой страны, [реагирования] на продолжение ущемления прав русских и русскоязычных граждан, а также многое другое". "Эти проблемы требуют срочного решения, а драгоценное время уходит, пока руководство Украины занимается шантажом и популизмом, избегая прямого диалога. Жаль", - отметил он.

Осенняя сессия ПАСЕ пройдет в Страсбурге с 30 сентября по 4 октября. Ранее в понедельник глава украинской делегации Елизавета Ясько сообщила, что она и ее коллеги отказались от участия в сессии ПАСЕ, отреагировав таким образом на возвращение России в страсбургскую ассамблею.