Главная трасса Ямала будет полностью отремонтирована за четыре года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов пообещал привести в порядок трассу Надым - Ноябрьск за четыре года. Работы требуются на дорогах общей протяженностью около 1 тыс. км, об этом сообщила в среду пресс-служба главы региона по итогам его поездки по трассе за рулем автомобиля.

"Если не случится глобальных процессов каких-то в экономике и наше бюджетное планирование останется в сегодняшних показателях, то четыре года - это срок, который я перед собой ставлю, чтобы привести дорогу в порядок. Это амбициозная задача, потому что протяженность трассы с участками, на которых потребуются работы, - около тысячи километров", - приводит пресс-служба слова Артюхова.

По словам губернатора, в некоторых местах нужен будет серьезный ремонт, а в других - строительство новых участков. "На том же участке Коротчаево - Новый Уренгой сама геометрия дороги недопустима, ее нужно сделать принципиально другой, потому что все эти петляния опасны и отражаются потом, к сожалению, в статистике дорожно-транспортных происшествий", - процитировала его пресс-служба.

Для строительства новых дорог в регионе потребуется привлечение профессионалов, добавил Артюхов. "Надо либо серьезнейшим образом менять свою механизацию, потому что ни количество техники, ни количество людей не соответствует. Либо мы будем приглашать сюда высококлассных специалистов, чтобы поставленные сроки обеспечить", - пояснил он.

Глава ЯНАО завершил свою восьмидневную поездку за рулем по трассе Надым - Ноябрьск, связанную с реализацией нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Во время поездки Артюхов посмотрел, как выполняются работы на дорогах региона, а также заезжал в близлежащие города и проводил встречи с местным населением.