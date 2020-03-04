Госдума рассмотрит в I чтении поправки в бюджет для реализации послания президента

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрит в первом чтении поправки в федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Поправки подготовлены правительством РФ для реализации социальных инициатив президента РФ Владимира Путина, озвученных им в послании Федеральному собранию 15 января. С докладом выступит министр финансов РФ Антон Силуанов, планируется также выступление главы Счетной палаты Алексея Кудрина.

Что нужно знать о федеральном бюджете на 2020 год. Разбираемся в цифрах

Согласно поправкам, доходы бюджета вырастут на 214 млрд рублей в 2020 году, на 646 млрд рублей в 2021 году и на 755 млрд рублей в 2022 году. Таким образом, доходы бюджета составят 20,6 трлн рублей в 2020 году, 21,9 трлн рублей в 2021 году и 22,8 трлн рублей в 2022 году. Расходы составят 19,7 трлн рублей в 2020 году, 21,2 трлн рублей в 2021 году и 22,4 трлн рублей в 2022 году. При этом профицит бюджета остается на запланированном ранее уровне в 0,8% ВВП в 2020 году и с ростом на 0,1% ВВП в 2021 и 2022 годах.

Порядка 65,4 млрд рублей из средств федерального бюджета в 2020-2022 годах будет направлено на распространение программы социального контракта по всем субъектам РФ. Более 750 млрд рублей в 2020-2022 годах будет выделено на обеспечение ежемесячной выплаты малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет. Порядка 109 млрд рублей направят на обеспечение горячего питания в школах для начальных классов, 246,3 млрд рублей будет потрачено за три года на создание дополнительных мест в школах. На увеличение бюджетных мест в российских вузах будет выделено порядка 1,297 трлн рублей из средств федерального бюджета в 2020-2022 годах.

Профицит федерального бюджета

Профицит федерального бюджета сохранен на уровне 0,8% ВВП в 2020 году. В 2021 и 2022 годах профицит бюджета увеличен до 0,6% и 0,3% ВВП соответственно, следует из проекта поправок в бюджет.

Согласно поправкам, профицит федерального бюджета в 2020 году составит 927,583 млрд рублей, в 2021 году - 701,395 млрд рублей, в 2022 году - 372,659 млрд рублей.

Прогнозируемый объем ВВП на 2020 год - 113,631 трлн рублей.

Прогноз роста реальных располагаемых доходов

Прогноз роста реальных располагаемых доходов населения РФ в 2020 году повышен с 1,5% до 1,9%, следует из обновленного макропрогноза, представленного в сопроводительных материалах к поправкам в федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. При этом ожидается, что реальная заработная плата в стране в 2020 году вырастет не на 2,3%, как предполагается в действующем прогнозе, а на 2,4%. Инвестиции в основной капитал, согласно новому макропрогнозу, напротив, замедлят темпы роста с предусмотренных сейчас 5,0% до 4,9%. Оборот розничной торговли в текущем году ускорится не на 0,6%, а сразу на 1,3%.

Рост расходов в 2020 году

Поправки в федеральный бюджет предполагают рост расходов в 2020 году на 162,7 млрд рублей - до 19,666 трлн рублей. В 2021 году рост расходов предполагается на 556,9 млрд рублей, до 21,191 трлн рублей, в 2022 году - на 677,6 млрд рублей, до 22,441 трлн рублей.

Согласно материалам к проекту поправок в бюджет, доходы федерального бюджета по сравнению с отраженными в законе о бюджете на 2020-2022 годы в 2020 году увеличены на 0,214 трлн рублей и составят 20,594 трлн рублей (из них нефтегазовые - 7,524 трлн рублей, ненефтегазовые - 13,070 трлн рублей), в 2021 году - на 0,646 трлн рублей, до 21,892 трлн рублей (из них нефтегазовые 7,820 трлн рублей, ненефтегазовые - 14,072 трлн рублей), в 2022 году - на 0,755 трлн рублей, до 22,814 трлн рублей (из них нефтегазовые 7,872 трлн рублей, ненефтегазовые - 14,941 трлн рублей).

Социальные поправки

Поправки, в частности, предусматривают предоставление субсидий бюджетам субъектов РФ на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно в 2020 году в сумме 104,7 млрд рублей. Соответствующие выплаты смогут получить семьи, у которых доход в месяц на человека ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. Размер выплат составит 5,5 тыс. рублей, то есть половину прожиточного минимума. Данной мерой поддержки смогут воспользоваться 2,4 млн человек. Предлагается увеличить расходы на предоставление материнского (семейного) капитала в 2020 году в сумме 122,3 млрд рублей, в 2021 году - 210,7 млрд рублей, в 2022 году - 265,7 млрд рублей.

На предоставление субсидии региональным бюджетам для организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, в законопроекте запланировано: в 2020 году - 21,8 млрд рублей; в 2021 году - 43,6 млрд рублей; в 2022 году - 43,6 млрд рублей. С учетом государственной поддержки из федерального бюджета за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ будет обеспечено ежегодно бесплатным здоровым горячим питанием около 7 млн детей, получающих начальное общее образование.

Поправками в бюджет запланированы дополнительные ассигнования в рамках нацпроекта "Образование" на предоставление субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях в отдельных субъектах Российской Федерации: в 2020 году - 19,3 млрд рублей; в 2021 году - 44,9 млрд рублей; в 2022 году - 42,3 млрд рублей. Предусмотренные законопроектом бюджетные ассигнования позволят в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" начать реализацию мероприятия по созданию к 2024 году 413 тысяч дополнительных мест в школах.

Документ также предусматривает бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетного трансферта бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату ежемесячного денежного вознаграждения в размере не менее 5 тысяч рублей педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за классное руководство: в 2020 году - 25,4 млрд рублей; в 2021 году - 76,3 млрд рублей; в 2022 году - 76,3 млрд рублей.

Поправками в бюджет также предусмотрено оказание финансовой помощи субъектам Российской Федерации с низким уровнем социально-экономического развития. На эти цели зарезервированы бюджетные ассигнования на 2020-22 годы в объеме 10 млрд рублей ежегодно. Кроме того, на реализацию программы модернизации первичного звена здравоохранения законопроектом предусмотрены дополнительные бюджетные ассигнования в 2021-2022 годах в сумме 50 млрд рублей ежегодно.

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров указал, что поправки должны быть приняты как можно скорее, поскольку ряд инициатив предполагает финансирование уже с 1 января 2020 года. По его словам, второе чтение поправок намечено на 10 марта, третье чтение - на 11 марта.