{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Проект бюджета на 2020-2022 годы

Госдума рассмотрит в I чтении поправки в бюджет для реализации послания президента

С докладом выступит министр финансов Антон Силуанов, планируется также выступление главы Счетной палаты Алексея Кудрина

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрит в первом чтении поправки в федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Поправки подготовлены правительством РФ для реализации социальных инициатив президента РФ Владимира Путина, озвученных им в послании Федеральному собранию 15 января. С докладом выступит министр финансов РФ Антон Силуанов, планируется также выступление главы Счетной палаты Алексея Кудрина.

На эту тему
Что нужно знать о федеральном бюджете на 2020 год. Разбираемся в цифрах

Согласно поправкам, доходы бюджета вырастут на 214 млрд рублей в 2020 году, на 646 млрд рублей в 2021 году и на 755 млрд рублей в 2022 году. Таким образом, доходы бюджета составят 20,6 трлн рублей в 2020 году, 21,9 трлн рублей в 2021 году и 22,8 трлн рублей в 2022 году. Расходы составят 19,7 трлн рублей в 2020 году, 21,2 трлн рублей в 2021 году и 22,4 трлн рублей в 2022 году. При этом профицит бюджета остается на запланированном ранее уровне в 0,8% ВВП в 2020 году и с ростом на 0,1% ВВП в 2021 и 2022 годах.

Порядка 65,4 млрд рублей из средств федерального бюджета в 2020-2022 годах будет направлено на распространение программы социального контракта по всем субъектам РФ. Более 750 млрд рублей в 2020-2022 годах будет выделено на обеспечение ежемесячной выплаты малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет. Порядка 109 млрд рублей направят на обеспечение горячего питания в школах для начальных классов, 246,3 млрд рублей будет потрачено за три года на создание дополнительных мест в школах. На увеличение бюджетных мест в российских вузах будет выделено порядка 1,297 трлн рублей из средств федерального бюджета в 2020-2022 годах.

Профицит федерального бюджета

Профицит федерального бюджета сохранен на уровне 0,8% ВВП в 2020 году. В 2021 и 2022 годах профицит бюджета увеличен до 0,6% и 0,3% ВВП соответственно, следует из проекта поправок в бюджет.

Согласно поправкам, профицит федерального бюджета в 2020 году составит 927,583 млрд рублей, в 2021 году - 701,395 млрд рублей, в 2022 году - 372,659 млрд рублей.

Прогнозируемый объем ВВП на 2020 год - 113,631 трлн рублей.

Прогноз роста реальных располагаемых доходов

Прогноз роста реальных располагаемых доходов населения РФ в 2020 году повышен с 1,5% до 1,9%, следует из обновленного макропрогноза, представленного в сопроводительных материалах к поправкам в федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. При этом ожидается, что реальная заработная плата в стране в 2020 году вырастет не на 2,3%, как предполагается в действующем прогнозе, а на 2,4%. Инвестиции в основной капитал, согласно новому макропрогнозу, напротив, замедлят темпы роста с предусмотренных сейчас 5,0% до 4,9%. Оборот розничной торговли в текущем году ускорится не на 0,6%, а сразу на 1,3%.

Рост расходов в 2020 году

Поправки в федеральный бюджет предполагают рост расходов в 2020 году на 162,7 млрд рублей - до 19,666 трлн рублей. В 2021 году рост расходов предполагается на 556,9 млрд рублей, до 21,191 трлн рублей, в 2022 году - на 677,6 млрд рублей, до 22,441 трлн рублей.

Согласно материалам к проекту поправок в бюджет, доходы федерального бюджета по сравнению с отраженными в законе о бюджете на 2020-2022 годы в 2020 году увеличены на 0,214 трлн рублей и составят 20,594 трлн рублей (из них нефтегазовые - 7,524 трлн рублей, ненефтегазовые - 13,070 трлн рублей), в 2021 году - на 0,646 трлн рублей, до 21,892 трлн рублей (из них нефтегазовые 7,820 трлн рублей, ненефтегазовые - 14,072 трлн рублей), в 2022 году - на 0,755 трлн рублей, до 22,814 трлн рублей (из них нефтегазовые 7,872 трлн рублей, ненефтегазовые - 14,941 трлн рублей).

Социальные поправки

Поправки, в частности, предусматривают предоставление субсидий бюджетам субъектов РФ на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно в 2020 году в сумме 104,7 млрд рублей. Соответствующие выплаты смогут получить семьи, у которых доход в месяц на человека ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. Размер выплат составит 5,5 тыс. рублей, то есть половину прожиточного минимума. Данной мерой поддержки смогут воспользоваться 2,4 млн человек. Предлагается увеличить расходы на предоставление материнского (семейного) капитала в 2020 году в сумме 122,3 млрд рублей, в 2021 году - 210,7 млрд рублей, в 2022 году - 265,7 млрд рублей.

На предоставление субсидии региональным бюджетам для организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, в законопроекте запланировано: в 2020 году - 21,8 млрд рублей; в 2021 году - 43,6 млрд рублей; в 2022 году - 43,6 млрд рублей. С учетом государственной поддержки из федерального бюджета за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ будет обеспечено ежегодно бесплатным здоровым горячим питанием около 7 млн детей, получающих начальное общее образование.

Поправками в бюджет запланированы дополнительные ассигнования в рамках нацпроекта "Образование" на предоставление субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях в отдельных субъектах Российской Федерации: в 2020 году - 19,3 млрд рублей; в 2021 году - 44,9 млрд рублей; в 2022 году - 42,3 млрд рублей. Предусмотренные законопроектом бюджетные ассигнования позволят в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" начать реализацию мероприятия по созданию к 2024 году 413 тысяч дополнительных мест в школах.

Документ также предусматривает бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетного трансферта бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату ежемесячного денежного вознаграждения в размере не менее 5 тысяч рублей педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за классное руководство: в 2020 году - 25,4 млрд рублей; в 2021 году - 76,3 млрд рублей; в 2022 году - 76,3 млрд рублей.

Поправками в бюджет также предусмотрено оказание финансовой помощи субъектам Российской Федерации с низким уровнем социально-экономического развития. На эти цели зарезервированы бюджетные ассигнования на 2020-22 годы в объеме 10 млрд рублей ежегодно. Кроме того, на реализацию программы модернизации первичного звена здравоохранения законопроектом предусмотрены дополнительные бюджетные ассигнования в 2021-2022 годах в сумме 50 млрд рублей ежегодно.

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров указал, что поправки должны быть приняты как можно скорее, поскольку ряд инициатив предполагает финансирование уже с 1 января 2020 года. По его словам, второе чтение поправок намечено на 10 марта, третье чтение - на 11 марта.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссияКудрин, Алексей ЛеонидовичПроект бюджета на 2020-2022 годы
Реклама на ТАСС
Продажи товаров повседневного спроса на Ozon выросли в 2,4 раза
В компании сообщили, что в 2019 году оборот составил 9,04 млрд рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС