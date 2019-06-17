Косачев прокомментировал планы Ирана по сокращению обязательств по СВПД

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Планы Ирана по новому сокращению своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе могут привести к эскалации напряженности в регионе и двусторонних отношениях Тегерана и Вашингтона. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что "новый демарш Ирана" адресован, прежде всего, европейским странам.

"Заявления официальных лиц Ирана о новых сокращениях обязательств страны в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - еще один тревожный шаг в направлении эскалации напряженности в регионе и в отношениях Ирана и США", - написал Косачев на своей странице в Facebook, напомнив о намерении Ирана превысить установленное ограничение в 300 кг на хранение обогащенного урана на территории страны.

По его мнению, требование Тегерана, направленное в адрес стран - участниц СВПД, в течение 60 дней выполнить обязательства по обеспечению интересов страны, прежде всего, в банковской и нефтяной сферах, достаточно жесткое. "Однако не будем забывать, что Иран выполнял свои обязательства в течение года после того, как Вашингтон заявил о своем выходе из соглашения. И даже сейчас Тегеран не говорит о выходе из соглашения, а лишь делает очередной шаг в этом направлении", - подчеркнул сенатор.

Он считает, что ожидать от Вашингтона каких-либо мирных инициатив по Ирану в нынешней ситуации не приходится, так как "он занят сознательным обострением конфликта". "Но, полагаю, новый демарш Ирана адресован, прежде всего, европейским союзникам США - недостаточно говорить о желании сохранить соглашение по иранской ядерной программе, нужно еще и что-то делать для этого", - отметил Косачев и предложил дождаться дальнейшей реакции.

Представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил в понедельник, что Тегеран после 27 июня оставляет за собой право хранения свыше 300 кг обогащенного урана на территории страны вопреки СВПД, а также прекращает экспортировать тяжелую воду.