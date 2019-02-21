Туристический поток в Кабардино-Балкарии вырос более чем на 20% по итогам 2018 года

НАЛЬЧИК, 21 февраля. /ТАСС/. Туристический поток возрос в Кабардино-Балкарии (КБР) более чем на 20% по итогам 2018 года. Об этом в четверг сообщил журналистам министр курортов и туризма республики Мурат Шогенцуков.

"У нас планировался рост турпотока на прошлый год на 8%, реально он вырос почти на 21%. Конечно, есть объективные ограничители - это прежде всего количество мест в наших средствах размещения, на сегодня мы имеем возможность в таком темпе развиваться не менее трех лет. Если пойдет положительный инвестиционный поток, добавятся дополнительные мощности, в первую очередь гостиниц с четырех до пяти "звезд", это то, чего нам не хватает, то мы вполне можем развиваться в таком темпе", - сказал Шогенцуков.

По данным министерства, в прошлом году в республике отдохнуло 552,3 тыс. человек. Из них более 19 тыс. иностранцев, что превышает аналогичный показатель 2017 года на 15%. Общий объем предоставленных услуг за 2018 год по расчетам министерства в сфере туризма достиг 3,5 млрд рублей.

В республике насчитывается 219 предприятий осуществляющих деятельность в сфере курортов и туризма, единовременно в регионе можно разместить более 15,7 тыс. туристов и отдыхающих.