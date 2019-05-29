Оборот оптового рынка Подмосковья в январе-марте 2019 года вырос на 12%

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Оборот оптовой торговли в Московской области за I квартал 2019 года увеличился более чем на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг почти 2 трлн рублей. Об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства потребительского рынка и услуг региона.

"Общий объем оборота оптовой торговли вырос на 12,4% и составил 1 920,4 млрд рублей", - процитировали в пресс-службе министра потребительского рынка и услуг Московской области Владимира Посаженникова.

Оптовые продажи индивидуальных предпринимателей и организаций, основным видом экономической деятельности которых является оптовая торговля, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами, в Подмосковье в сопоставимых ценах увеличились к соответствующему периоду 2018 года на 12,8%.

"Обследование конъюнктуры и деловой активности организаций оптовой торговли в I квартале 2019 года показало, что индекс предпринимательской уверенности, характеризующий деловой климат в оптовой торговле, по сравнению с I кварталом 2018 года вырос на 5,5 процентных пункта и составил 9,4%", - приводятся в сообщении слова Посаженникова.

В пресс-службе также отметили, что индекс экономической ситуации на оптовом рынке Московской области по сравнению с I кварталом 2018 года вырос на 14 процентных пунктов.