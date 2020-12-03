Волонтеры Приамурья реализуют проект на основе 90 историй из жизни ветеранов ВОВ

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Волонтеры из села Уруша на севере Амурской области весной 2021 года реализуют проект, основой которого стали около 90 историй из жизни ветеранов Великой Отечественной войны. Проект выпускницы поселка Дарьи Лубочкиной "Театр подвигов" стал победителем XVII всероссийского конкурса "Моя страна - моя Россия", сообщила в четверг ТАСС куратор проекта Ирина Муллаева.

"На конкурс "Моя страна - моя Россия" был представлен проект "Театр подвигов" в одной из самых популярных номинаций "Моя страна. Моя история. Моя Победа". Он стал победителем. В основе проекта - около 90 реальных историй из жизни ветеранов Великой Отечественной войны, часть которых будут "рассказаны" со сцены весной 2021 года", - рассказала Муллаева.

Собранные реальные истории, обработанные сценаристом, станут основой театральных зарисовок, участие в которых примут школьники села Уруша Сковородинского района. По задумке авторов, в них будут задействованы не только актеры-волонтеры, но и зрители.

"Проект полностью волонтерский. Дети собирали истории у жителей области, которые участвовали или рассказывали об участниках Великой Отечественной войны - о своих бабушках, мужьях, отцах. Сценарий на их основе напишет учитель литературы. Сама Дарья сейчас учится в Москве и курировать проект будет дистанционно, а весной приедет в поселок и непосредственно примет участие в подготовке зарисовок", - добавила Муллаева.

О конкурсе

Всероссийский конкурс "Моя страна - моя Россия" нацелен на привлечение молодежи к участию в реализации приоритетных национальных проектов и решению острых вопросов развития российских регионов, городов и сел. Конкурс ежегодно привлекает тысячи школьников, студентов, молодых ученых, педагогов-новаторов и инициативных граждан страны, представляющих собственные инициативы, направленные на улучшение качества жизни. В текущем году количество заочных участников составило более 63 тыс. человек, в том числе более 2,8 тыс. дальневосточников. На очный этап было отобрано 738 человек, в том числе 35 дальневосточников, из которых восемь стали победителями.

Итоги конкурса подвели во вторник в Москве, организаторы огласили имена 125 авторов лучших молодежных проектов, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, из которых восемь живут на Дальнем Востоке. Как сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, предложные на конкурсе проекты найдут применение в рамках нацпрограммы развития Дальнего Востока.