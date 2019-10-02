Матвиенко назвала подписание Киевом, ДНР и ЛНР "формулы Штайнмайера" позитивным шагом

ТАШКЕНТ, 2 октября. /ТАСС/. Подписание Киевом, а также Донецкой и Луганской народными республиками "формулы Штайнмайера" является позитивным шагом, но не должно быть никаких интерпретаций, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я считаю, что подписание Киевом, ДНР и ЛНР "формулы Штайнмайера" - позитивный, безусловно, шаг. Единственной, я боюсь, чтобы как бы не стали интерпретировать то, что надо делать. В этой "формуле" все четко прописано, пошагово", - сказала Матвиенко жкрналистам после прошедшей в среду встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Она добавила, что возможное исполнение всех пунктов "формулы Штайнмайера" будет давно ожидаемым решением киевских властей.

Спикер Совета Федерации назвала подписание "формулы Штайнмайера" хорошей основой для встречи в нормандском формате.

"Думаю, что это хорошая основа, чтобы обсуждать возможные встречи в нормандском формате. До этого не было никакого смысла, потому что многократные встречи не приводили к конкретным результатам и последствиям, но теперь какие-то сроки и рамки действий можно обсуждать", - сказала Матвиенко.