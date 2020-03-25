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Обращение Путина в связи с ситуацией по коронавирусу

Путин призвал россиян проявить сплоченность и понимание в борьбе с коронавирусом

Все меры, которые принимаются и еще будут приняты, сработают, заверил президент
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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 25 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал граждан России проявить сплоченность и понимание в борьбе с коронавирусом.

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"Уважаемые граждане России, все меры, которые принимаются и еще будут приняты, сработают, дадут результат, если мы проявим сплоченность, понимание сложности текущей ситуации, если государство, общество, граждане будут действовать вместе, если сделаем все, что зависит от каждого из нас, - подчеркнул глава государства в обращении к гражданам. - Нам нужно помнить о своей личной ответственности за своих близких, за тех, кто живет рядом, кому нужна помощь и поддержка. По большому счету, именно в такой солидарности и заключается сила общества, надежность взаимовыручки, эффективность нашего ответа на тот вызов, с которым мы сталкиваемся".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияОбращение Путина в связи с ситуацией по коронавирусу
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Обращение Путина в связи с ситуацией по коронавирусу
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