Путин призвал россиян проявить сплоченность и понимание в борьбе с коронавирусом

"Уважаемые граждане России, все меры, которые принимаются и еще будут приняты, сработают, дадут результат, если мы проявим сплоченность, понимание сложности текущей ситуации, если государство, общество, граждане будут действовать вместе, если сделаем все, что зависит от каждого из нас, - подчеркнул глава государства в обращении к гражданам. - Нам нужно помнить о своей личной ответственности за своих близких, за тех, кто живет рядом, кому нужна помощь и поддержка. По большому счету, именно в такой солидарности и заключается сила общества, надежность взаимовыручки, эффективность нашего ответа на тот вызов, с которым мы сталкиваемся".