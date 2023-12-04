Форвард "Рейнджерс" Панарин сделал хет-трик и стал первой звездой матча с "Сан-Хосе"

Также российский нападающий отметился результативной передачей

ТАСС, 4 декабря. "Нью-Йорк Рейнджерс" дома со счетом 6:5 победил "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Рейнджерс" хет-триком отметился российский нападающий Артемий Панарин (9-я минута, 13, 45), также шайбы забросили Мика Зибанежад (17), Уильям Кули (37), К'Андре Миллер (54). У "Сан-Хосе" отличились Энтони Дюклер (4), Райан Карпентер (13), Джейкоб Макдональд (30), Фабиан Зеттерлунд (55), Александр Барабанов (56).

Панарин также отметился одной результативной передачей и был признан первой звездой матча. На счету россиянина теперь 15 заброшенных шайб и 20 передач в 23 играх текущего сезона. Барабанов набрал первое очко в сезоне, россиянин провел седьмой матч в текущем розыгрыше регулярного чемпионата.

"Рейнджерс" возглавляют турнирную таблицу Столичного дивизиона с 37 очками после 23 игр. "Сан-Хосе" идет на последнем, восьмом месте в Тихоокеанском дивизионе, набрав 14 очков после 25 встреч. Обе команды следующий матч проведут на выезде в ночь на 6 декабря по московскому времени. "Рейнджерс" сыграют с "Оттавой", "Сан-Хосе" - с "Нью-Йорк Айлендерс".

В других матчах игрового дня "Нэшвилл" в гостях обыграл "Баффало" (2:1), победная шайба на счету российского нападающего Якова Тренина. "Бостон" одержал домашнюю победу над "Коламбусом" (3:1). "Лос-Анджелес" на своем льду переиграл "Колорадо" (4:1). Вратарь гостей Александр Георгиев отразил 34 броска из 37. "Миннесота" дома победила "Чикаго" (4:1). Результативной передачей в составе хозяев отметился нападающий Кирилл Капризов.