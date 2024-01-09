Додик: сотрудничество Республики Сербской и России в сфере культуры будет укрепляться

Президент энтитета Боснии и Герцеговины сообщил о прибытии в Баня-Луку актеров Национального драматического театра РФ

БЕЛГРАД, 9 января. /ТАСС/. Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик сообщил о прибытии в Баня-Луку актеров Национального драматического театра России (Александринского театра) и отметил, что культурные связи "братских народов" продолжат укрепляться.

"Я разговаривал сегодня с послом Российской Федерации в Боснии и Герцеговине Игорем Калабуховым и директором Национального драматического театра России (Александринского театра) из Санкт-Петербурга Сергеем Емельяновым. Национальный драматический театр России (Александринский театр) почтил поклонников театрального искусства и подарил им возможность насладиться первоклассным искусством, которое преданно оберегает взаимную любовь зрителя и театра", - написал Додик в X (ранее Twitter).

"Совместное сотрудничество театров Республики Сербской и Российской Федерации, а также развитие культурных связей между братскими народами в предстоящий период будут более крепкими и успешными", - заключил лидер боснийских сербов.

9 января в столице Республики Сербской - городе Баня-Луке - стартуют Дни Александринского театра. Событие приурочено к национальному празднику - Дню Республики Сербской, ежегодно отмечаемому в этот день. Дни Александринского театра проводятся в Республике Сербской во второй раз. 9 января 2023 года Национальный драматический театр России (Александринский театр) впервые побывал с гастролями в Баня-Луке, на сцене Национального театра Республики Сербской был показан спектакль "Охота жить!".

В рамках нынешних гастролей на сцене Национального театра Республики Сербской будет представлен спектакль "Евгений Онегин. Главы из романа". В этом моноспектакле выступит народный артист России, лауреат Государственных премий СССР и России Петр Семак. Режиссер - народный артист России Игорь Волков.

В рамках творческо-просветительской программы Дней Александринского театра в Республике Сербской Семак также проведет мастер-класс для студентов Академии искусств Университета Баня-Луки. Также состоится подписание соглашения о сотрудничестве Александринского театра и Академии искусств Университета Баня-Луки.