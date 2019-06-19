Крутских: Москву удивляет, что Трамп назвал статью о кибератаках против РФ госизменой

УФА, 19 июня. /ТАСС/. Реакция президента США Дональда Трампа на статью The New York Times о планах кибератак на Россию настораживает, поскольку американский лидер назвал публикацию госизменой. Об этом заявил в среду ТАСС спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД Андрей Крутских на полях десятой международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

"Статья The New York Times традиционная, в ней ничего особенного нет, - отметил спецпредставитель. - Интересен комментарий Дональда Трампа статьи: он ни много ни мало называет публикацию предательством, изменой". "Если бы он просто назвал это чушью, то ладно. Но Трамп использовал другое слово, а значит статья разгласила то, что они, если не делают, то думают начать делать, - сказал Крутских. - Вот тогда это настораживает".

"На это можно сказать следующее: "кто к нам с кибермечом придет, тот от кибермеча и погибнет", - заявил дипломат. - Пугать нас нет смысла, мы уже не боимся, мы устали реагировать на это".

В статье The New York Times, опубликованной 15 июня, утверждается со ссылкой на источники, что Вашингтон в течение последнего года участил попытки внедрить в энергосистему России вредоносное программное обеспечение. С его помощью США якобы могут собирать информацию о российской энергосистеме, а также, предположительно, отключить какие-то ее элементы. Позже Трамп в Twitter опроверг утверждения газеты. Он также обвинил ее в "фактической госизмене" и причинении вреда интересам США. Редакция газеты эти обвинения отвергла.