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Епархия на Урале собирает средства в поддержку прихода сгоревшего храма

Пожар в деревянном храме-часовне поселка Верхняя Сысерть произошел 15 сентября, в тот момент в помещении находились шесть человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Екатеринбургская епархия объявила сбор средств в поддержку пострадавшего в результате пожара прихода храма-часовни в Верхней Сысерти Свердловской области. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном портале епархии.

"В связи с пожаром, в результате которого сгорел деревянный храм-часовня в Верхней Сысерти, ведется сбор пожертвований в поддержку пострадавшего прихода", - говорится в сообщении.

Пожар в деревянном храме-часовне поселка Верхняя Сысерть произошел 15 сентября. В момент возникновения пожара в помещении храма находились 6 человек, которые самостоятельно покинули здание. Быстрому распространению огня способствовали деревянные конструкции здания. Пожар был потушен в течение полутора часов.

По данным пресс-службы екатеринбургской епархии, временный храм-часовня Преображения Господня был построен на период восстановления храма 1917 года Успения Пресвятой Богородицы, чтобы люди могли молиться, пока идет восстановление исторического здания. Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Верхней Сысерти - это старый каменный храм, расположенный в центре поселка, примерно в пятидесяти километрах от Екатеринбурга. Он был построен в 1917 году в псевдорусском стиле вместо ранее существовавшей часовни.

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